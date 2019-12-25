Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал провести в следующем году Всебелорусское народное собрание. Об этом он заявил на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний.
Глава республики отметил, что необходимо готовиться не только к выборам, но и к следующем пятилетке, которая начнется с 2026 года. Лукашенко заявил, что власти должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления развития.
Поэтому мы должны в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией.
Фото: Telegram / Пул Первого
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