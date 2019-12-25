Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание

Глава республики отметил, что необходимо готовиться не только к выборам, но и к следующем пятилетке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал провести в следующем году Всебелорусское народное собрание. Об этом он заявил на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний.

Глава республики отметил, что необходимо готовиться не только к выборам, но и к следующем пятилетке, которая начнется с 2026 года. Лукашенко заявил, что власти должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления развития.

Поэтому мы должны в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией.

Фото: Telegram / Пул Первого