Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией. Об этом он заявил на совещании об актуальных вопросах информационной политики.
Глава государства подчеркнул, что у Минска и Москвы сложились теплые дружеские отношения. По его словам, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных условиях. Лукашенко отметил, что много обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко заявил, что приказа воевать за пределами Белоруссии не было.
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