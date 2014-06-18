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Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией

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Он подчеркнул, что создание медиахолдинга должно происходить на равных условиях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией. Об этом он заявил на совещании об актуальных вопросах информационной политики.

Глава государства подчеркнул, что у Минска и Москвы сложились теплые дружеские отношения. По его словам, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных условиях. Лукашенко отметил, что много обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко заявил, что приказа воевать за пределами Белоруссии не было.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, медиахолдинг, президент белоруссии, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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