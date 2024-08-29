Лукашенко: приказа воевать за пределами Белоруссии не было

По его словам, воевать будут только в том случае, когда в страну придут с плохими намерениями.

Приказа воевать за пределами Белоруссии не было. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании об актуальных вопросах информационной политики.

По словам белорусского лидера, ему становится плохо от того, когда он читает обзоры мировых СМИ. Лукашенко подчеркнул, что никаких приказов идти воевать за пределы страны не было и не будет.

Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что не осуждает французские власти за задержание Дурова.

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