Лукашенко заявил, что не осуждает французские власти за задержание Дурова

По его словам, Франция поступила правильно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает французские власти за задержание основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он рассказал на Республиканском педсовете в Минске.

По его словам, многие из тех, кто плохо учился в школе, жалуются на власть и говорят, что на Западе жизнь лучше, чем в их стране. Лукашенко подчеркнул, что пример Дурова показал "как лучше".

И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы – не Дуровы… Виноват - иди отвечай. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА