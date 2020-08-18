Президент Белоруссии обсудит с Путиным актуальные вопросы в развитии отношений двух стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Петербург с официальным визитом. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Глава республики проведет переговоры в различных форматах с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что стороны обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, а также продвижение союзных проектов и международную повестку дня.

Ранее Лукашенко предложил Амурской области помощь в развитии зарядной инфраструктуры.

Видео: Telegram / Пул Первого