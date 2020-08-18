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Лукашенко прилетел в Петербург

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Президент Белоруссии обсудит с Путиным актуальные вопросы в развитии отношений двух стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Петербург с официальным визитом. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Глава республики проведет переговоры в различных форматах с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что стороны обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, а также продвижение союзных проектов и международную повестку дня.

Ранее Лукашенко предложил Амурской области помощь в развитии зарядной инфраструктуры.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, визит, президент белоруссии, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России,

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