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Лукашенко предложил Амурской области помощь в развитии зарядной инфраструктуры

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По его словам, планы увеличения добычи полезных ископаемых в области позволяют рассчитывать на продолжение поставок карьерных самосвалов "Белаз".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Амурской области помощь в развитии зарядной инфраструктуры. Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Василием Орловым в Минске.

По словам главы государства, интенсивное развитие электротранспорта в Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры. Он подчеркнул, что составляющие элементы данной инфрастуктуры в Белоруссии более пяти лет успешно эксплуатируются. Лукашенко отметил, что планы увеличения добычи полезных ископаемых в области позволяют рассчитывать на продолжение поставок карьерных самосвалов "Белаз".

Ранее Лукашенко назвал необходимостью удваивать товарооборот между Белоруссией и Чувашией.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, амурская область, зарядная инфраструктура, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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