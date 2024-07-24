По его словам, планы увеличения добычи полезных ископаемых в области позволяют рассчитывать на продолжение поставок карьерных самосвалов "Белаз".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Амурской области помощь в развитии зарядной инфраструктуры. Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Василием Орловым в Минске.

По словам главы государства, интенсивное развитие электротранспорта в Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры. Он подчеркнул, что составляющие элементы данной инфрастуктуры в Белоруссии более пяти лет успешно эксплуатируются. Лукашенко отметил, что планы увеличения добычи полезных ископаемых в области позволяют рассчитывать на продолжение поставок карьерных самосвалов "Белаз".

Ранее Лукашенко назвал необходимостью удваивать товарооборот между Белоруссией и Чувашией.

Видео: Telegram / Пул Первого