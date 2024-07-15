Лукашенко назвал необходимостью удваивать товарооборот между Белоруссией и Чувашией

По словам главы государства, Чувашия является новым, но перспективным партнером для Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необходимостью удваивать товарооборот с Чувашией. Об этом он заявил на встрече в Минске с главой республики Олегом Николаевым.

По словам главы государства, Чувашия является новым, но перспективным партнером для Белоруссии. Лукашенко напомнил, что в прошлом году товарооборот составил 122 млн долларов, а в 2022-м показатель был примерно такой же.

И, думаю, после этого визита нам надо удваивать товарооборот между республиками. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не враг для Украины.

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