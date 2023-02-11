  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
150
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: Белоруссия не враг для Украины

0 0

Президент отметил необходимость диалога, чтобы предотвратить эскалацию и гибель людей.

Белоруссия не является врагом для Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности страны.

По его словам, украинцы косо смотрят на белорусов и называют их врагами. Он подчеркнул, что они для них свои люди, как и россияне. Лукашенко отметил необходимость диалога, чтобы предотвратить эскалацию и гибель людей.

Ранее Лукашенко рассказал, как восстановиться после тяжелой рабочей недели.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии