Лукашенко: Белоруссия не враг для Украины

Белоруссия не является врагом для Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности страны.
По его словам, украинцы косо смотрят на белорусов и называют их врагами. Он подчеркнул, что они для них свои люди, как и россияне. Лукашенко отметил необходимость диалога, чтобы предотвратить эскалацию и гибель людей.
Ранее Лукашенко рассказал, как восстановиться после тяжелой рабочей недели.
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