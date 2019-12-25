Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы и СМИ

Лукашенко назвал "информационными вбросами" публикации относительно некачественных товаров из Белоруссии.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой РФ Владимиром Путиным российские Telegram-каналы. Соответствующщую проблему политик озвучил на встрече в Сочи.

Лукашенко возмутился тем, что некоторые российские Telegram-каналы назвали белорусскую продукцию некачественной. Политик распорядился, чтобы службы узнали, кто стоит за этими каналми.

"Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек?", —отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что намерен "защитить" своё общество.

Ранее мы сообщали о том, что Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации.

Видео:CTVBY/YouTube