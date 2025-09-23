По его словам, промышленность является вопросом номер один в политике страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал нарастить экспорт промышленных товаров. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным.

По словам Лукашенко, промышленность является вопросом номер один в политике страны. Глава государства напомнил, что экспорт в Белоруссии просел на 2,5%. Он также упомянул ситуацию в агросекторе, где объемы производства свинины восстанавливаются недостаточными темпами.

Товары надо подтягивать. Потому что товары – это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко потребовал "по-военному" решать вопрос с заготовкой картофеля.

Видео: Telegram / Пул Первого