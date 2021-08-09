Лукашенко пообещал признать Крым после российских олигархов

Он отметил, что его также сдерживает Будапештский меморандум.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". Об этом он сказал в ходе "Большого разговора", который организован в годовщину выборов главы республики.

Когда Лукашенко Крым признает? <…> Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например будапештская декларация. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре.

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