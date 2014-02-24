Президент Белоруссии подчеркнул, что это очень важный момент для страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за работу по присоединению Минска к ШОС. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы республики, он надеется на оформление членства Минска в ШОС на саммите организации в июле, который пройдет в Астане. Лукашенко отметил последние высказывания российских властей о выполнении всех обязательств со стороны Белоруссии. Он подчеркнул, что это очень важный момент для страны.

Ранее Лукашенко заявил о возможности увеличить товарооборот с Ленобластью до $2 млрд.

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