Лукашенко объяснил, почему не звонит Зеленскому

Он позвонит Зеленскому, если поймет, что украинцам нужна помощь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не звонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, так как уверен, что он не возьмет трубку. Об этом лидер республики сказал в ходе "Большого разговора", на котором присутствовали общественники и журналисты.

По словам Лукашенко, он позвонит Зеленскому тогда, когда возникнет необходимость решать вопросы о процветании Белоруссии и помощи населению Украины.

А просто ради того, чтобы вы покритиковали меня и об меня ноги вытерли в Украине: что он тут лезет и так далее. И Путин бы меня не понял. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он добавил, что Зеленский не поднимет телефонную трубку, так как "американцы не поймут, что он со мной разговаривал".

Ранее Лукашенко заявил, что не рад тому, что один из основателей запрещенного на территории республике Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в стране.

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