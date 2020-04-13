Он добавил, что не понимает — зачем русскому человеку вбивают в голову, что "белорусы какие-то ненормальные".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости. По его мнению, они субъективно освещают мероприятия по борьбе с распространением инфекции в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что российские журналисты дают "гадкую" информацию.

А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил, - сказал глава государства.

Он добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Белорусский лидер попросил российские СМИ и анонимные телеграм-каналы "не трогать" республику, так как она ничего не просит у России и "спасается сама".

Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? - сказал Лукашенко.

Он добавил, что не понимает — зачем русскому человеку вбивают в голову, что "белорусы какие-то ненормальные".

Ранее мы сообщали, что ВОЗ рекомендует Белоруссии запретить массовые мероприятия. Также организация рекомендует республике усилить меры физического дистанцирования в связи с ситуацией по распространению коронавируса в стране.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ