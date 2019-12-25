Генеральные прокуроры трёх стран контактируют между собой по данному вопросу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину. Заявление он сделал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Никто никого не выдаёт, пока не установят вину. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Доказывать виновность, по его словам, должна сторона, которая просит у выдаче задержанных бойцов из России.

Лукашенко напомнил, что между Россией и Украиной есть международные соглашения. Также он отметил, что генеральные прокуроры РФ, Белоруссии и Украины контактируют между собой по данному вопросу.

Ранее Лукашенко заявил, что Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником.