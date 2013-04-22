В Белоруссии прокомментировали" внешнее давление" на Минск.

Александр Лукашенко не исключил замены песни для белорусского участника "Евровидения". Об этом политик заявил в субботу журналистам президентского пула. По мнению спикера, решение Европейского вещательного союза о необходимости замены композиции Минска для конкурса находится в русле внешнего давления, которое Запад и Европ оказыаают на страну.

Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 11 марта стало известно о том, что Европейский вещательный союз 11 не допустил к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" от музыкального коллектива "Галасы ЗМеста". Специалисты заявили, что в треке прослеживается политический контекст, что ставит под сомнение неполитический характер самого конкурса. Если Минск не выберет новую песню, то страну дисквалифицируют в текущем году из соревнования.

Певица Манижа написала песню для "Евровидения" за сутки.

Фото: Telegram/Пул Первого