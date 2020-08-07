Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Он назвал нелюбимую черту в характере российского президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Путина своим старшим братом. Заявление он сделал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко считает Путина старшим братом и по возрасту, и по политическому весу. Он добавил, что старший брат всегда должен поддерживать младшего — по-крайней мере, так было принято в деревне, где он вырос.

Президент Белоруссии добавил, что в отношениях с Путиным у него есть некоторое напряжение. Также он назвал черту в характере российского президента, которая ему не нравится — это недоверчивость. По словам Лукашенко, Путин никому не доверяет. При этом глава республики подчеркнул, что для политика это очень ценное качество.

Ранее мы писали, что российские артисты стали отказываться от выступлений в Белоруссии за день до выборов.

Видео: YT / В гостях у Гордона