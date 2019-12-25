Российские артисты стали отказываться от выступлений в Белоруссии за день до выборов

Белорусы стали писать артистам с просьбой не выступать на данных концертах и "не поддерживать диктатуру".

Российские артисты стали отказываться от выступлений на бесплатных концертах в Белоруссии за день до выборов президента. Об этом пишет местная пресса.

Министерство культуры республики накануне сообщило, что 8 августа в 13 крупных городах страны пройдут концерты "За Беларусь". Был опубликован список выступающих — среди артистов было множество музыкантов из России. Среди них Григорий Лепс, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, "Кар-мэн", Александр Панайотов, "Фабрика", Владимир Пресняков.

После публикации списка белорусы стали писать артистам с просьбой не выступать на данных концертах и "не поддерживать диктатуру". В связи с этим от участия в концерте отказались белорусский исполнитель Мэвл и многие российские артисты: дуэты Rasa и Джаро & Ханза, группа "Кар-Мэн", певцы Леонид Агутин и Стас Пьеха, певица Юлианна Караулова.

Григорий Лепс, отметим, от выступления не отказался. О причинах он рассказал изданию "Подъём".

Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует. Григорий Лепс, российский певец

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