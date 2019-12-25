Должность получил Олег Кравченко.

Александр Лукашенко назначил первого с 2008 года посла Белоруссии в США. Об этом сообщили журналисты "Sputnik Беларусь". Известно, что должность получил заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко.

Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию пресс-релиз МИД Белоруссии

Олег Кравченко занимает пост заместителя главы ведомства в белорусском МИД с января 2017 года.

Напомним, что в 2008 году Минск и Вашингтон взаимно отозвали послов. В настоящее время посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения между сторонами улучшились из-за участия Белоруссии в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной.