Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

Глава государства встретился с Михаилом Мишустиным.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была и останется для России близкой и родной страной. Об этом он сказал во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Минске.

Белорусский лидер отметил, что его страна "всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина". По его словам, народы стран и без политиков разберуться, как им жить, но выразил желание принять участие в этом процессе.

Напомним, что Мишустин приехал в Минск, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. На встрече обсуждали вопросы евразийской интеграции в сферах торговли, формирования рынков газа и нефти и другие темы.

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