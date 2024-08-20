Глава Белоруссии указал на обещания, которые Лондон дал украинскому политику.

Белорусский президент Александр Лукашенко допустил, что начальник Главного управления разведки при украинском министерстве по обороне Кирилл Буданов* может поручить ликвидировать лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для телеканала "Россия", полную версию которого показал местный телеканал "Беларусь 1".

В Англии сказали: "Вот особнячок свободный, за эти деньги купи". И он будет там сидеть с детишками радоваться. Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов* пошлет кого-нибудь — ликвидируют как предателя. Надо не исключать такую возможность. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик предупредил Владимира Зеленского, что власти в Вашингтоне после смены лидера Белого дома могут отказаться от имеющихся с Украиной договоренностей. В Минске призывают коллег из Киева строить отношения на основе взаимных интересов, однако, по словам Лукашенко, Владимир зеленский сейчас этого "не понимает".

Лукашенко заявил, что Зеленский де-факто принимает решения на Украине.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Фото и видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира,Россия-1