Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве

Встреча двух президентов пройдет 24 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с белорусским послом в России Дмитрием Крутым.

Встреча с российским лидером пройдет в Москве 24 мая. По словам Лукашенко, президентам необходимо обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях. Он подчеркнул, что правительство докладывает об отсутствии проблем в отношениях с Москвой, однако считает, что есть какие-то "несостыковки".

Ранее Лукашенко заявил о необходимости единства и сплоченности в ОДКБ.

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