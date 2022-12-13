Лукашенко заявил о необходимости единства и сплоченности в ОДКБ

Глава Белоруссии рассказал о т ом, что Запад хочет разделить страны ОДКБ.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости единства и сплоченности в рядах ОДКБ для сохранения суверенитета и независимости ее участников. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления на заседании Совета парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. По мнению политика, требуется укрепить совместные усилия ради обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ. Глава республики считает, что другой альтернативы у стран-участниц нет.

Уверен, что девиз белорусского председательства "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" отвечает интересам всех членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что целый ряд стран на постсоветском пространстве сталкивается с разного рода проблемами и вызовами, но эти вызовы решаются совместно, что стоит "очень дорого". По словам Александра Лукашенко, западные государства пытаются развести членов ОДКБ по разным углам, но Минск призывает коллег не поддаваться на уловки, а делать то, что будет лучше для народов.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого