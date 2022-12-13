Лукашенко: Киев выдвигает предварительные условия для недопущения переговоров с Россией

Президент Белоруссии оценил стремление Владимира Зеленского ставить условия до начала переговоров с Россией.

Украинские власти выдвигают предварительные условия к мирному урегулированию регионального кризиса для того, чтобы не допустить никаких переговоров с российской стороной. Такое мнение в рамках выступления на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению иностранного политика, никаких предварительных условий между сторонами быть не может, так как Киеву и Мо ква требуется просто сесть за стол переговоров и договориться друг с другом.

Всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины выдвигает - это не что иное - это уже абсолютно понятно - с целью не допустить никаких переговоров. Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого