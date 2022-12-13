  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Белоруссии Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ
Сегодня, 12:08
155
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Президент Белоруссии Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ

0 0

В республике оценили заявления Киева о начавшейся атаке со стороны армии.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил во время выступления на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ о том, то данные о контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются на самом деле дезинформацией. Политик пояснил коллегам, что эти "фейковые новости" со стороны киевского режима и западных СМИ могут быть очень опасны, так как они нагнетают обстановку и накручивают украинских граждан на продолжение регионального конфликта.

Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на новые свершения.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, всу, дезинформация, контрнаступление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии