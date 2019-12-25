Лукашенко: Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair

В Минске предположили, что Запад хотел, чтобы самолет сел именно в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair после сообщения о его минировании. Политик задал вопрос в местном парламенте о том, почему пилот решил сажать борт именно в Минске, когда до столицы Литвы оставалось всего около 70 километров.

Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 23 мая в международном аэропорту Минска 23 мая экстренно приземлился рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту пассажирского лайнера находился основатель Telegram-канала NEXTA. Романа Протасевича задержали после проверки документов вместе с подругой из РФ Софьей Сапегой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Его ТГ-канал признан экстремистским. Протасевичу грозит лишение свободы на срок до 15 лет. ЕС и США выступили с резкой критикой по поводу ареста пассажира самолета.

Лукашенко: Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом.

Фото: Telegram/Пул Первого