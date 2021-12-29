Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет

Интеграция может состояться, если не будет допущено ошибок, отметил президент.

Украина может войти в Союзное государство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По мнению главы государства, интеграция может состояться через 15 лет, если не будет допущено ошибок. Лукашенко считает, что его российский коллега Владимир Путин принял правильное решение, указав "красные линии", переступив через которые Киев будет отвечать.

Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там [в Союзном государстве] будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также глава республики не стал отрицать, что с состав СГ может войти Казахстан.

Ранее Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ