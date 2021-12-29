Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным

Он касался инцидента, связанного с задержанием 33 россиян на территории Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным был жесткий разговор после задержания 33 россиян в июле 2020 года. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Речь идет о гражданах РФ, которых белорусский следственный комитет заподозрил в подготовке массовых беспорядков на территории республики. Задержанные, по информации ведомства, были "боевиками" ЧВК. В августе 32 россиян отправили на родину. Еще один остался в Белоруссии, так как он имеет гражданство этой страны. Путин назвал произошедшее провокацией спецслужб США и Украины с целью пошатнуть российско-белоруские отношения.

Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я поговорил, такой жесткий был разговор <...> Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По слова главы государства, тогда он был очень обижен на РФ, так как поверил в теорию, что россияне прибыли в Белоруссию для дестабилизации. При этом Лукашенко заявил, что произошедшее было "мелочью" и "пылинкой" в отношениях Москвы и Минска, из-за которой обе страны никогда бы не стали начинать "драку".

Ранее Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии.

Видео: Youtube / Соловьев Livе