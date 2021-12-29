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Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии

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Глава страны не планирует ходить с поста, пока над Минском нависает угроза войны.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, сколько будет президентом республики. Информацией глава государства поделился в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Ради общения с политиком автор YouTube-канала "Соловьев Live" приезжал в Минск. Гость проекта подчеркнул, что останется на должности правителя страны до тех пор, пока вокруг страны будет складываться тяжелая обстановка.

Если будет тяжелая обстановка, как война, и еще важнее – внутри нас будут, как в 2020 году, рвать – всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто", вот он, кто появится – мы определимся.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко о Петербурге: "Я не ожидал, что вы приведете город в порядок".

Фото и видео: Telegram / Пул Первого


 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, владимир соловьев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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