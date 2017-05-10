Комик Луи Си Кей впервые выступил на сцене после обвинений в домогательствах

Артист был расслаблен, а аудитория принимала его очень тепло.

Комик Луи Си Кей впервые появился на публике после обвинений в сексуальных домогательствах. Артист выступал со стендапом в клубе Comedy Cellar на Манхэттене. Он вышел на сцену без объявления, как сюрприз зрителям. Об этом сообщает New York Times.

Владелец заведения Ноама Двормана отметил, что артист был расслаблен, а аудитория, состоящая из 115 человек, принимала его тепло. Луи Си Кей выступал со своей обычной программой: "шутки о расизме, официантках и парадах". Кроме того, он представил наброски новых выступлений.

Напомним, в ноябре 2017 года пять женщин обвинили Луи Си Кея в сексуальных домогательствах. В частности, они заявили, что артист мастурбировал при них без разрешения. После этих обвинений комик потерял контракт с телеканалом FX, а премьера его фильма "Я люблю тебя, папочка" была отменена.

Ранее мы писали, что восемь женщин обвинили Моргана Фримена в сексуальных домогательствах.

Фото: Википедия / Stephanie Moreno