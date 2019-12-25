Известный петербургский кондуктор уволился из-за антимасочников

Сегодня он подрабатывает сдачей банок на переработку.

Лучший петербургский кондуктор Виктор Лукьянов уволился, поскольку не вынес коронавирусных ограничений. Об этом он рассказал в эфире "Говорит Москва".

По словам Лукьянова, сложности на работе возникли с введения масочного режима в общественном транспорте, за которым строго следило начальство.

Начальство поставило условие: если хотя бы один пассажир будет без маски, автобус не должен трогаться с места. Иначе штрафуют. Я же культурно предлагаю: "Наденьте, пожалуйста, масочку". Молодой человек сидит, выкобенивается, я не буду надевать, кто ты такой? Или женщина говорит: "Не буду надевать, я задыхаюсь". Виктор Лукьянов

Лукьянов уволился еще в январе, поскольку у него попросту сдали нервы. Сегодня он подрабатывает сдачей банок на переработку.

В салонах стоят камеры, кругом же слежка. Кондуктору роботом быть, терминатором что ли? Виктор Лукьянов

Петербуржец особенно не завидует кондукторам в Татарстане, где ввели QR-коды в общественном транспорте.

Фото: Instagram / citysightseeingru