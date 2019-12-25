В Казани намерены взыскать убытки с пассажиров без QR-кодов из-за простоя транспорта

В Казани намерены штрафовать пассажиров общественного транспорта, у которых отсутствуют QR-коды. Об этом сообщается в Telegram-канале местного МУП "Метроэлектротранс".
Со вчерашнего дня в республике Татарстан действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Нововведение касается совершеннолетних пассажиров. Документы проверяют сами перевозчики.
Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта.
из сообщения "Метроэлектротранса"
Отмечается, что утром 22 ноября один из пассажиров трамвая отказался предъявить QR-код и не хотел покидать салон транспортного средства. На место вызвали правоохранителей, которые вывели скандалиста на улицу и составили протокол об административном правонарушении. На время конфликта на остановке образовался "хвост" из десяти трамваев. Ущерб оценили пости в 6,5 тыс. рублей.
Ранее в Воронеже водитель вытолкнул женщину без маски из автобуса.
Фото: Telegram/МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС КАЗАНЬ
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