В Казани намерены взыскать убытки с пассажиров без QR-кодов из-за простоя транспорта

С 22 ноября в столице Татарстана действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов.

В Казани намерены штрафовать пассажиров общественного транспорта, у которых отсутствуют QR-коды. Об этом сообщается в Telegram-канале местного МУП "Метроэлектротранс".

Со вчерашнего дня в республике Татарстан действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Нововведение касается совершеннолетних пассажиров. Документы проверяют сами перевозчики.

Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта. из сообщения "Метроэлектротранса"

Отмечается, что утром 22 ноября один из пассажиров трамвая отказался предъявить QR-код и не хотел покидать салон транспортного средства. На место вызвали правоохранителей, которые вывели скандалиста на улицу и составили протокол об административном правонарушении. На время конфликта на остановке образовался "хвост" из десяти трамваев. Ущерб оценили пости в 6,5 тыс. рублей.

Ранее в Воронеже водитель вытолкнул женщину без маски из автобуса.

Фото: Telegram/МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС КАЗАНЬ