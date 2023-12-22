В Казани произошел пожар в танковом командном училище

Пожару присвоен второй ранг возгорания.

В Казани произошел пожар в высшем танковом командном училище. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 7 марта на Оренбургском тракте. На территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю. По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже в Telegram-канале 112 появилась информация, что возгорание произошло в комнате на втором этаже казармы училища. Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске загорелись два частных дома.

Видео: Telegram / Baza