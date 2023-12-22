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В Казани произошел пожар в танковом командном училище

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Пожару присвоен второй ранг возгорания.

В Казани произошел пожар в высшем танковом командном училище. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 7 марта на Оренбургском тракте. На территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю. По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже в Telegram-канале 112 появилась информация, что возгорание произошло в комнате на втором этаже казармы училища. Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске загорелись два частных дома.

Видео: Telegram / Baza

Теги: казань, пожар, танковое училище
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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