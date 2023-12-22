В Казани произошел пожар в танковом командном училище

В Казани произошел пожар в высшем танковом командном училище. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел днем 7 марта на Оренбургском тракте. На территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю. По предварительной информации, пострадавших нет.
Позже в Telegram-канале 112 появилась информация, что возгорание произошло в комнате на втором этаже казармы училища. Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске загорелись два частных дома.
Видео: Telegram / Baza
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