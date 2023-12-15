Водитель каршеринга пролетел на красный и сбил двух пешеходов в Казани

В СМИ узнали о нескольких пострадавших.

В российском городе Казани произошло ДТП с участием машины каршеринга и еще двух автомобилей. Водитель арендованной машины пролетел по дороге на красный сигнал светофора, после чего сбил двух пешеходов. Соответствующее заявление сделали журналисты с телеканала "360". В СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован на перекрестке Сибгата Хакима и Амирхана. За рулем арендованной машины находился 18-летний юноша. Молодой человек решил проскочить на красный сигнал светофора, поэтому нажал на педаль газа. В результате транспортное средство рвануло вперед и задело людей. Пострадавшие были отброшены на несколько метров.

По информации Telegram-канала Readovka, одному из пешеходов оторвало руку. По словам очевидцев, оторванная часть тела находилась рядом с человеком. Еще один местный житель рассказал о том, что один из пострадавших был в тяжелом состоянии, у него из головы текла кровь. Он пояснил, что бригаде скорой помощи прошлось долго откачивать пациента. Предположительно, у второго пострадавшего сломана нога, медики наложили ему шину. После этого пациенты были госпитализированы.

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Фото и видео: телеканал 360