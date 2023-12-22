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В Казани загорелась кровля мини-отеля "Астория"

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Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

В Казани загорелась кровля мини-отеля "Астория". Об этом сообщил в ГУМЧС России по республике Татарстан.

Инцидент произошел днем 14 января на улице Павлюхина. Загорелась кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель. По прибытии пожарных подразделений была организована работа звеньев газодымозащитной службы. В результате пожара никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Уфе спасли пожилую женщину при пожаре в бане.

Видео: ВКонтакте / БИЗНЕС Online | Казань 

Теги: казань, кровля, мини-отель, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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