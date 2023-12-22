В тушении огня участвовали 18 специалистов и 7 единиц техники.

В Уфе спасли пожилую женщину при пожаре в бане. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел днем 14 января в кирпичной бане на улице Салавата. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные не дали распространиться огню на жилой дом и гараж.

В тушении огня участвовали 18 специалистов и 7 единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить экспертам.

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Видео: МЧС России