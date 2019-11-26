Лучших петербургских воспитателей и учителей наградили в Юсуповском дворце

Во вторник, 29 сентября, в Юсуповском дворце наградили лучший учителей и воспитателей Петербурга, которые участвовали в конкурсе педагогических достижений. Всего в конкурсе приняли участие 132 сотрудника школ и детских садов из разных районов.
Награждение проходило в восьми номинациях. Вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что прошедший учебный год выдался непростым, и все увидели, чего стоит педагогическое мастерство.
Кроме того было названо имя преподавателя, который представит Петербург на конкурсе "Учитель года России" – учить математики гимназии №166 Иван Меньшиков.
Ранее мы писали, что в Петербурге появится памятник композитору Петру Чайковскому.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все