Лучших петербургских воспитателей и учителей наградили в Юсуповском дворце

В дворце подвели итоги конкурса педагогических достижений за прошлый учебный год.

Во вторник, 29 сентября, в Юсуповском дворце наградили лучший учителей и воспитателей Петербурга, которые участвовали в конкурсе педагогических достижений. Всего в конкурсе приняли участие 132 сотрудника школ и детских садов из разных районов.

Награждение проходило в восьми номинациях. Вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что прошедший учебный год выдался непростым, и все увидели, чего стоит педагогическое мастерство.

Кроме того было названо имя преподавателя, который представит Петербург на конкурсе "Учитель года России" – учить математики гимназии №166 Иван Меньшиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится памятник композитору Петру Чайковскому.

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