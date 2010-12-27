Лучшие учителя из Петербурга получат по 200 тысяч рублей

В преддверии дня учителя подписано постановление Правительства Петербурга.

В среду, 3 октября, стало известно, что в преддверии дня учителя лучшие учителя из Петербурга получат премии. Сообщают в администрации Северной столицы.

Соответствующее постановление подписано в преддверии дня учителя. Размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что денежной награды удостоятся 30 педагогов. Награждение состоится 5 октября.

Напомним, что Беглов заявил, что с 1 сентября 2019 года в Петербурге повысят зарплату учителям, которые заняты классным руководством.

Ранее мы сообщали о том, что родившим в 19 лет петербурженкам будут платить по 50 тысяч рублей.

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