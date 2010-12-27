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Лучшие учителя из Петербурга получат по 200 тысяч рублей
Сегодня, 15:42
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IRINA_CHALKINA

Лучшие учителя из Петербурга получат по 200 тысяч рублей

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В преддверии дня учителя подписано постановление Правительства Петербурга.

В среду, 3 октября, стало известно, что в преддверии дня учителя лучшие учителя из Петербурга получат премии. Сообщают в администрации Северной столицы. 

Соответствующее постановление подписано в преддверии дня учителя. Размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что денежной награды удостоятся 30 педагогов. Награждение состоится 5 октября. 

Напомним, что Беглов заявил, что  с 1 сентября 2019 года в Петербурге повысят зарплату учителям, которые заняты классным руководством.

Ранее мы сообщали о том, что родившим в 19 лет петербурженкам будут платить по 50 тысяч рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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