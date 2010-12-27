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Родившим в 19 лет петербурженкам будут платить по 50 тысяч рублей
Сегодня, 15:07
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Alena_Zinovieva

Родившим в 19 лет петербурженкам будут платить по 50 тысяч рублей

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Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

Родившие первого ребенка в 19 лет петербурженки будут получать по 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания в первом чтении. Автором инициативы стал губернатор города Александр Беглов.

Согласно пояснительной записке, денежные выплаты должны подтолкнуть горожанок на рождение первых детей в более раннем возрасте. До сих пор единоразовые выплаты полагались матерям от 20 до 24 лет. С 2020 года планку опустят до 19 лет.

По предварительным данным, инициатива Беглова обойдется городу примерно в 15 млн рублей.

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Фото: pixabay.com

Теги: александр беглов, беременность, законодательное собрание, роды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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