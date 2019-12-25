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Лучшие учителя Петербурга получат денежные премии
Сегодня, 16:36
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Лучшие учителя Петербурга получат денежные премии

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Размер награды составит 200 тысяч рублей.

Учителя Петербурга, признанные лучшими в своей профессии, получат премии размером в 200 тысяч рублей от правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В общей сложности власти планируют наградить 10 руководителей общеобразовательных учреждений и 30 лучших педагогов. Их выбрали на основе конкурса комитета по образованию города. В комиссии финальное решение вынесли ученые и муниципальные руководители в сфере образования.

Отметим, что все 687 школ в Петербурге начали свою работу с 1 сентября. Учебу начали 62 тысячи первоклассников: им предоставляется бесплатное горячее питание.

Ранее мы рассказали о том, что каждый класс петербургских школ получит отдельный кабинет до конца года.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, учителя, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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