Каждый класс петербургских школ получит отдельный кабинет до конца года

Также для учеников составлен особый график посещения уроков.

До конца 2020 года школы Петербурга будут работать в новых условиях. Для безопасности детей будут приняты меры по санитарной безопасности и социальному дистанцированию. По информации пресс-службы Смольного,об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Еще до 1 сентября во всех учебных заведениях была проведена масштабная дезинфекция. Для того, чтобы ученики меньше контактировали между собой, создан специальный график для прихода и ухода каждого класса и аналогичное расписание для проведения переменок.

Кроме того, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Там будут проходить все уроки кроме тех, для которых требуется специальное оборудование.

Также губернатор отметил, что к 1 сентября в городе появилось 9 новых школ.

Ранее мы рассказали о том, что один из десятых классов Приморского района перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса.

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