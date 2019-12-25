Один из десятых классов Приморского района перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса

Его ученица контактировала с носителем COVID-19.

В пятницу, 4 сентября, учеников десятого класса школы №544 отправили на двухдневные дистанционные занятия. Об этом сообщила администрация Приморского района.

Известно, что одна из девушек, обучавшихся в классе, контактировала с носителем коронавируса. Симптомов у нее не проявилось. В связи с этим 4 и 5 сентября школьница и ее одноклассники будут учиться дома, пока в помещениях учреждений пройдет масштабная санобработка.

Добавим, что первая неделя учебы в школах проходит с учетом противоэпидемических мер.

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