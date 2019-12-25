Лучшие строители Ломоносовского района получили награды

Александр Дрозденко назвал отрасль одной из самых важных для развития региона.

В среду, 5 августа, во время рабочего визита губернатора 47-ого региона в Ломоносовский район прошло награждение лучших строителей в честь грядущего профессионального праздника. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Работников поздравили Александр Дрозденко и председатель по областному строительству и ЖКХ Михаил Москвин.Глава региона отметил, что в регионе непрерывно идут строительные работы: во всех поселениях и городах появляются новые дороги и жилье.

Кроме того, 1 рубль, заработанный благодаря отрасли, помогает выручать от 7 до 10 рублей на поддержание электроснабжения, производства, транспорт.

Ранее мы рассказали о том, что Михаил Ильин приехал с проверкой в Кировский район.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области