Михаил Ильин приехал с проверкой в Кировский район

Зампред областного правительства осмотрел пожарные части.

В четверг, 6 августа, состоялась рабочая поездка зампреда правительства Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина в Кировский район. Об этом сообщил 47channel.

Руководитель проверил работу местных пожарных частей и оценил ее на высоком уровне.

Кроме того, представители муниципалитета Кировского района обсудили с представителем областной администрации предстоящую реформу по обращению с отходами, которая скоро состоится в регионе.

По словам Михаила Ильина, при принятии решений правительство опирается на мнение глав администраций каждого района, а также местных жителей.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти готовятся к осенним выборам.

Фото: 47channel