Лучшие страны Европы: где можно жить, отдыхать, учиться и работать. Что учитывать при выборе, рекомендации экспертов. ТОП-5 лучших стран Европы для жизни и отдыха.

Европа – привлекательное место для путешественников и мигрантов. Это уникальный континент со своими историческими, культурными, природными особенностями, формирующими единое целое. Каждая страна имеет особенности и предлагает гостям что-то уникальное – от величественных замков и античных руин до альпийских гор и солнечных пляжей. Дальше мы поговорим про лучшие страны Европы для туризма, подскажем, что можно посетить.

Почему именно Европа

Европейские страны привлекают людей по-разному: одни приезжают на короткий срок, чтобы насладиться атмосферой, культурой и историей, другие — чтобы остаться подольше или навсегда. Второе гражданство ЕС для россиян доступно, существуют даже упрощенные программы, которые открывают массу возможностей за короткий срок. Есть варианты и для тех, у кого родственники в Европе, для супругов граждан ЕС, для квалифицированных специалистов и не только (но здесь быстро уже не получится). Да, процесс требует времени, но результат — полноценное гражданство с его преимуществами.

Лучшие страны Европы для жизни всегда открыты. Здесь гостей ждут различные достопримечательности, уникальная культура, оригинальная местная кухня, хорошая медицина. В большинстве стран отлично развита инфраструктура – речь про коммунальные услуги, дороги, транспорт. Экономика развитая, местные валюты стабильные. Много где доступно бесплатное или недорогое высшее образование, есть программы на английском языке.

Другие плюсы Европы:

– Развитая культурная среда – музеи, театры, фестивали, исторические достопримечательности;

– Чистая окружающая среда, активное использование возобновляемых источников энергии;

– Удобный общественный транспорт, быстрые и недорогие перелеты между странами (лоукостеры);

– Уважение к правам человека;

– Низкий уровень преступности в большинстве стран ЕС.

С паспортом ЕС (если вы решите оформлять его в будущем) доступно свободное перемещение по странам-членам содружества, Шенгенской зоне. Подданные могут трудоустраиваться в любой европейской стране без оформления рабочей визы.

Рекомендации по выбору стран

Для начала определитесь с личными целями и запросами, одно дело лучшие страны Европы для отдыха и другое для переезда семьей. Факторы, на которые следует обращать внимание:

– Уровень жизни. Уточните, в какой стране Европы лучшее образование, медицина, социальное обслуживание, если планируете иммиграцию.

– Уровень жизни и инфраструктура. Качество дорог, отелей, транспортной системы и сервисов играют важную роль.

– Природные достопримечательности. Горы, моря, леса и национальные парки – все это важная часть европейского очарования.

– Возможности для активного отдыха. Горные лыжи, хайкинг, каякинг, серфинг и многое другое делают Европу универсальным направлением для путешественников.

Лучшие страны Европы для переезда предлагают все условия для комфортной жизни – это касается рабочих мест, оплаты труда, инфраструктуры, стоимости аренды и не только. У путешественников другие требования – достопримечательности, яркость эмоций, удобство для приезжих, доброжелательные местные.

ТОП-5 лучших стран Европы

Дать однозначный ответ на вопрос, какую страну стоит выбрать россиянам для переезда или тура, нельзя. У каждого направления есть свои плюсы, особенности, важно учитывать личные предпочтения. Приведем ТОП европейских стран, на которых останавливаются чаще всего – а вы уже сделаете выбор.

Италия

Италия – та страна, где история оживает на каждом шагу. Здесь вас ждут исторические города с их уникальной культурой – это Рим с его Колизеем, Ватиканом и Пантеоном, Флоренция как центр эпохи Возрождения, Венеция с ее водными каналами и уникальной архитектурой.

Пицца, паста, тирамису – итальянская кухня известна во всем мире. Винные регионы Тосканы и Пьемонта привлекают гурманов необычными качественными местными сортами. Удивительная в стране природа, есть все условия для разнообразного насыщенного отдыха. Высококлассные отели, развитая транспортная система и богатый выбор экскурсионных программ делают направление райским для туристов.



Фото: unsplash (Dan Novac)

Франция

Франция – синоним романтики и утонченности. Эйфелева башня, Лувр, Монмартр – столица буквально завораживает своей атмосферой. Курорты Ниццы, Канн и Альп предлагают отдых на любой вкус – от пляжного до активного, по средней цене или люкс уровня.



Фото: unsplash (Anthony DELANOIX)

Багеты, круассаны, устрицы, вина Бордо и Бургундии превращают любую поездку в гастрономический тур. Музеи, галереи и фестивали делают Францию культурной столицей мира. Но россиянам бывает непросто адаптироваться к менталитету местных, учить язык, вливаться в сообщества. Зато для путешествий страна подходит идеально.

Испания

Испания – страна праздников и ярких впечатлений. Гауди, Прадо, Королевский дворец – гостей ждут богатая история, уникальная архитектура мест. Много в стране курортов – они предлагают разнообразный отдых на берегу моря. Традиционные фестивали томатина, коррида и фламенко создают атмосферу настоящего праздника. Испания является одной из лучших стран Европы для путешествий благодаря многообразной природе – это горы Пиренеи, долины Риохи, парки Андалусии и не только.



Фото: unsplash (Jorge Fernández Salas)

Германия

Германия – уникальная страна, в которой гармонично комбинируются современные тренды и исторические традиции. Путешественников ждут замки с вековой историей, национальные парки, Альпы, разные культурные события. Жить в Германии тоже комфортно, спокойно, но стоит быть готовым к высоким налогам. Социальное обеспечение отличное.



Фото: unsplash (Ansgar Scheffold)

Швейцария

Если ищете, в какую страну Европы лучше переезжать для спокойной комфортной жизни, обратите внимание на Швейцарию. Это гостеприимный, экономически и социально развитый регион. Путешественники едут в страну за сыром, шоколадом, лыжными трассами, иммигранты – за высоким уровнем жизни.



Фото: unsplash (Tim Trad)

Также в рейтинги часто включают Грецию, Норвегию, Австрию, Чехию. Остается только выбирать! Больше про миграционные направления узнавайте с International Business.

Главное фото: unsplash (Willian Justen de Vasconcellos)