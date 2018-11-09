В Петербурге наградили лучших сотрудников дорожно-строительной отрасли

В дорожной сфере сегодня работает около 17 тысяч человек.

18 октября, в День работников дорожного хозяйства, губернатор Петербурга Александр Беглов наградил лучших специалистов отрасли почетными грамотами и благодарностями. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

На сегодняшний день в Северной столице трудится более 17 тысяч дорожников. Беглов поблагодарил за то, что сотрудники отрасли работают в любую погоду, а их дорогами пользуются сотни тысяч петербуржцев. Также он отметил, что в этом году ремонт и реконструкция дорожной сети проводилась во многих районах города: Усть-Ижорское шоссе с путепроводом над железнодорожными путями начало работать, вытянулась Финляндская улица в Колпино, появилась развязка ЗСД с Новым шоссе в Курортном районе.

Особенную благодарность губернатор 96-летнему ветерану-железнодорожнику Вадиму Сергеевичу Бобикову.

Получат премии также лучшие учителя и воспитатели Петербурга.

Фото: пресс-служба губернатора