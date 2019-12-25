Лучшие картины Хаяо Миядзаки покажут на "Лендоке"

В новогодние праздники на киностудии ожидается и ряд других событий.

Киностудия "Лендок" в Петербурге подготовила новогодний подарок любителям аниме – в стенах кинозала состоится ретроспектива классика японского кино Хаяо Миадзаки. С 5 по 10 января 2021 года зрители смогут увидеть картины "Унесенные призраками" (5 января), "Принцесса Мононоке" (7 января), "Мой сосед Тоторо" (9 января) и "Ходячий замок" (10 января).

В начале января зрители "Лендока" увидят ряд других авторских картин. 6 января единственный раз в городе покажут документальный фильма о культовой Фонтанке, 145 и зарождении рейв-культуры в России под названием "Я - Гагарин".

Документальную ленту о современном и уличном искусстве "Banksy" покажут 5 января. Отреставрированную версию "Сталкера" Андрея Тарковского можно будет увидеть 8 января, а по просьбам зрителей 6 января повторят показ короткометражек с последнего "Кинотавра".

Редкая документальная картина под названием "Штетл" о "еврейских местечках бывшего СССР" предстанет перед зрителями 9 января.

Подробности показов – на сайте киностудии.

Ранее была названа десятка лучших российских сериалов 2020 года. Первую строчку в рейтинге заняла "Игра на выживание" режиссера Карена Оганесяна.

Фото: Piter.tv