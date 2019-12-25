Лучшие архитектурные проекты Ленобласти представят на фестивале "Зодчество-2021"

Ленинградская область покажет 10 лучших образчиков внутренней градостроительной и архитектурной политики в Москве с 3 по 5 ноября.

Ленинградская область представит 10 лучших архитектурных и градостроительных проектов на 29 Международном фестивале "Зодчество", который пройдет с 3 по 5 ноября в московском "Манеже". Главный архитектор 47-го региона Сергей Лутченко перечислил отобранные на выставку проекты на заседании правительства Ленобласти.

Туристическая деревня "Мандроги" в Подпорожском районе, круглогодичные курорты "Игора" и "Игора драйв" в Приозерском районе, "Охта Парк" из Всеволожского района, экопарк "Вереск" из Выборгского района и отели сети "Точка на карте" представят Ленобласть в категории "Развитие территорий и градостроительные решения".

Гатчинский Аэропарк, ивангородские микрорайон "Парусинка" и главная площадь "Горка", лужские набережная и Заречный парк, тихвинские скверы и территория возле монастыря а также улица Карла Маркса, набережная и "Молодежный сквер" в Новой Ладоге, благоустроенные в рамках нацпроектов, были отобраны для конкурса в номинации "Городская среда и комплексные городские проекты".

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, участие в фестивале такого уровня, помимо обмена опытом, позволяет получать финансирование Министерства строительства по проекту "Формирование комфортной городской среды".

Ранее Градсовету Ленобласти представили 11 проектов благоустройства малых городов.

Фото: сайт туристической деревни Мандроги