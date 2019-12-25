Лучшего работника в индустрии туризма выбрали в Ленобласти

Финалистку ожидает выход на региональный этап в столице.

Стали известны результаты регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма". Победу одержала жительница Ленинградской области, сотрудница "Содексо ЕвроАзия" Евгения Жигалова. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Через несколько дней финалистка отправится в Москву на региональный этап: он будет проходить в 10 августа по 1 ноября.

По словам Евгении, ее следующая цель – доведение работы до общероссийских международных стандартов туристической сферы.



Ранее мы рассказали о том, что житель Выборга одержал победу в конкурсе "Моя страна – моя Россия".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области