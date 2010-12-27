Лучшая добровольческая команда Ленобласти может получить 600 тысяч рублей

Для этого нужно убрать как можно больше мусора.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с ЛАЭС и общественной организацией "Зеленый Крест" объявили конкурс на лучшую добровольческую экологическую акцию. Призовой фонд экосостязания — 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Прием заявок пройдет до 21 сентября, подведут итоги и выберут победителей 17 октября. Для участия нужно организовать акцию и убрать мусор в лесе, на берегу озера или в каком-то населенном пункте. Информацию после этого нужно отправить в районную администрацию. Конкурсная комиссия будет оценивать площадь уборки, ее качество и количество привлеченных волонтеров.

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