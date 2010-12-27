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Лучшая добровольческая команда Ленобласти может получить 600 тысяч рублей
Сегодня, 16:32
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nastya960
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Лучшая добровольческая команда Ленобласти может получить 600 тысяч рублей

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Для этого нужно убрать как можно больше мусора.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с ЛАЭС и общественной организацией "Зеленый Крест" объявили конкурс на лучшую добровольческую экологическую акцию.  Призовой фонд экосостязания — 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Прием заявок пройдет до 21 сентября, подведут итоги и выберут победителей 17 октября. Для участия нужно организовать акцию и  убрать мусор в лесе, на берегу озера или в каком-то населенном пункте. Информацию после этого нужно отправить в районную администрацию. Конкурсная комиссия будет оценивать площадь уборки, ее качество и количество привлеченных волонтеров. 

Ранее рабочие сбили метлахскую плитку во время реставрации Императорского училища.

Фото: pixabay.com

 

Теги: акция , конкурс , ленобласть , уборка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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